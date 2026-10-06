“Aunque todo el pronóstico sea gris…”: Perla Ilich revela complejo momento familiar

El pequeño Elías lleva dos meses internado en un centro hospitalario tras haber sido víctima de un accidente automovilístico.

Este martes, Perla Ilich utilizó sus redes sociales para actualizar el estado de salud de su primo, Elías, de 8 años.

El pequeño ha estado internado en un recinto hospitalario durante dos meses, tras ser víctima de un accidente automovilístico.





¿Qué dijo Perla Ilich?

A través de su cuenta de Instagram, Perla mostró una fotografía del pequeño en la clínica y escribió: “Mi bebé hermoso. El abrir de tus ojos ya es un milagro”.

En esa misma línea, agregó: “Aunque todo el pronóstico sea gris, la última palabra la tiene Dios y seguiremos orando para que Jesús termine su obra en ti”.

La influencer había detallado hace una semana que el pequeño fue operado y se encontraba “delicado” de salud.

Finalmente, Ilich volvió a solicitar a sus seguidores que oraran y enviaran buenos deseos a Elías para su pronta recuperación.