“A veces las cosas salen diferentes”: Perla Ilich preocupó a sus seguidores tras actualizar el estado de salud de su primo

El pequeño Elías tiene 8 años y lleva varias semanas hospitalizado tras haber sido víctima de un accidente automovilístico.

Este miércoles, Perla Ilich encendió las alarmas en redes sociales tras actualizar el estado de salud de su primo Elías, de 8 años.

El pequeño está hospitalizado desde hace 2 meses, cuando fue víctima de un accidente automovilístico.





¿Qué dijo Perla Ilich?

A través de su cuenta de Instagram, Perla se mostró visiblemente afectada desde el recinto médico y señaló: “Uno siempre planea cosas, pero a veces las cosas salen diferentes”.

En esa misma línea, comentó: “Ayer operaron a Elías; hoy día está un poquito delicado. Vuelvo a pedir muchas de sus oraciones para él, para que Jesús haga su voluntad, para que Jesús siga haciendo su obra”.

“Que Diosito drene ese líquido de la cabecita y que la próxima incisión que viene también la pueda soportar y que sea para su bienestar” , pidió Perla, entregando detalles de lo que ocurre con su primo.

Finalmente, la influencer concluyó: “Así que oremos por él y por todos los niños que necesitan de la protección de Dios”.

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