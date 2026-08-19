“Aunque no sea mi responsabilidad”: Alexis Sánchez ofreció su ayuda a Tocopilla tras aluviones

Desde Canadá, el delantero aseguró que “siempre estaré presente”, luego de que su ciudad natal se viera afectada por las intensas lluvias.

Alexis Sánchez se refirió este miércoles a la situación actual de su ciudad natal, Tocopilla, que fue duramente afectada producto del sistema frontal que impactó al norte del país.

El futbolista compartió distintas imágenes de la zona que quedó devastada por los aluviones, acompañándolas de un potente mensaje: “Espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte como siempre pasa”.

“Siempre estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo hecho”, aseguró Sánchez en una publicación de Instagram.





De este modo, el exseleccionado nacional se comprometió con su apoyo tras la emergencia: “Para ayudar a familias, niños y adultos mayores. Aunque no sea mi responsabilidad” .

“Mi Tocopilla, nunca estarán solos“, concluyó Alexis.

Sin embargo, el delantero no precisó qué tipo de ayuda estaría ofreciendo, considerando que actualmente se encuentra en Canadá preparándose para debutar en su nuevo club.

Junto a esto, el ex delantero del Arsenal, de Barcelona y del Inter de Milan, entre otros, también destacó la presencia del presidente José Antonio Kast en la zona: “Confío en usted, presidente”.