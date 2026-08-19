19/ 08/ 2026 16:35

“A la vuelta, cuando salga…”: Los insistentes gritos de vecinos a pdte. Kast al llegar a Tocopilla

En su llegada a la Municipalidad de Tocopilla, en el marco de la emergencia que afecta a la zona por los aluviones, el presidente José Antonio Kast fue recibido por múltiples gritos de vecinas. Si bien, desde el estacionamiento el mandatario saludó a quienes lo esperaban afuera del lugar, él no respondió al llamado de las personas. En cambio, continuó su protocolar saludo con la alcaldesa Ljubica Kurtovic. Con una específica petición, las mujeres le explicaron fuertemente: “El Barrio Industrial de Tocopilla lo espera señor presidente. A la vuelta, cuando salga, necesitamos entregarle una carta para que usted la lea tranquilamente”. “Hemos estado esperándolo mucho rato, “, insistieron.