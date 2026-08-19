Suro Solar habló en extenso sobre el presente de la modelo, quien está en medio de fuertes rumores de un quiebre con el exfutbolista. “Mientras esté en mis manos desenmascarar a quien tenga que hacerlo, lo haré”, sostuvo.

En medio de los rumores de un quiebre entre Luis Jiménez y Gala Caldirola, su manager y amigo Suro Solar se refirió nuevamente al presunto conflicto.

Mediante una publicación en Instagram, el representante de celebridades compartió una fotografía en la que aparece la influencer junto a su hija Luz en un avión.

Esto luego de que surgiera el rumor de que este miércoles, Caldirola viajaba de regreso a Chile desde Qatar, país donde vivía junto a Jiménez.

En los últimos días, la pareja estuvo en compañía de Cote López, exesposa del futbolista, quien se dirigió al continente asiático para que su hijo se instalara en la casa de su padre.

Suro Solar confirma regreso de Gala Caldirola a Chile tras rumores

En su publicación, Suro Solar se dirigió a Gala Caldirola tras su regreso a Chile: “Acá está tu casita”.

“Lamentablemente a la gente buena y real le pasan cosas que no deberían pasarle y tú no te mereces nada de lo que te hicieron“, manifestó el manager.

De esta manera, Suro estaría confirmando los rumores del quiebre entre Caldirola y Luis Jiménez, quienes habrían tenido una fuerte discusión en Qatar.

“Ni perdón, ni olvido. Y mientras esté en mis manos desenmascarar a quien tenga que hacerlo, lo haré. Con Gala ni Luz van a jugar. No se olvidarán de esta“, arremetió.