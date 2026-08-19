Nueva alza en precio de combustibles este jueves: Diésel aumenta hasta $100 por litro

Los nuevos valores anunciados por Enap comenzarán a regir este jueves 20 de agosto y no tendrán cambios por las próximas tres semanas.

La ENAP reveló la tarde de este miércoles su informe semanal de precios estimados, con el que anunció nuevas alzas para el precio de los combustibles.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos sufrifrán un incremento de $34,8 por litro.

En tanto que el costo del diésel aumentará hasta $97,4 por litro.

Gasolina de 93: +34,8$/lt.

+34,8$/lt. Gasolina de 97: +34,8$/lt.

+34,8$/lt. Kerosene (parafina): 00,0$/lt.

00,0$/lt. Diésel: +97,4$/lt.

+97,4$/lt. GLP Vehicular: -16,8$/lt.

El kerosene (parafina) no registrará variaciones, mientras que el GLP de uso vehicular bajará unos $16,8 por litro. Estos cambios se harán efectivos a partir del 20 de agosto .

En su informe, ENAP explicó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, ya que son las compañías distribuidoras “las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

El cálculo de esta semana consideró los precios de importación del mercado de referencia chileno -Costa del Golfo de EEUU-; los costos propios de la importación de combustibles y las normas del MEPCO y FEPP.