“No quiero hacer defensas”: Paula Pavic reaparece tras arresto domiciliario de Camilo Huerta

La empresaria hizo una transmisión en redes sociales y se refirió a la situación del personal trainer, con quien estaba iniciando una relación y que se encontraba visitándola en Estados Unidos cuando explotó el caso.

Paula Pavic reapareció luego de que se conociera que Camilo Huerta quedó con arresto domiciliario total, en el marco de la investigación de la Operación Imperio de Ámsterdam.

La infuencer y el personal trainer habían iniciado un romance luego de coincidir en un reality show, y tras el encierro los dos viajaron hasta Miami, Estados Unidos.

De hecho, el ex chico realtity estaba de visita cuando se emitió la orden de detención en su contra y tuvo que adelantar su regreso a Chile.





Luego de que se conocieran las medidas cautelares, la expareja de Marcelo Ríos realizó una transmisión en su cuenta de TikTok en la que entregó su postura frente al caso que enfrenta Huerta.

Paula Pavic y su situación con Huerta

La empresaria inició la transmisión declarando que “estoy súper bien. No se preocupen porque de verdad estoy en su súper buen momento , súper bien, súper tranquila”.

“No voy a hablar de cosas que no son temas míos y tampoco hay algo que esté dictado… No quiero hacer defensas de nada que no conozco, por eso no me quiero referir al tema”, aclaró.

Tras recibir preguntas sobre su opinión en el caso que está envuelto Camilo Huerta, si bien no aclaró su situación sentimental con su compañero de reality tras conocer la noticia, explicó que no se apresurará a hacer juicios.

“No me voy a referir algo mientras no tenga el resultado de una investigación, no me puedo referir a nada que no tenga qué ver conmigo“, sostuvo.

En esa línea, Paula Pavic fue tajando y recalcó que “me hago una imagen de lo que yo veo y de lo que yo vivo”.