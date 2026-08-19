Madres pueden acceder a un beneficio que aumenta el monto de su pensión a partir de los 65 años. Revisa si te corresponde y cómo acceder al pago.

Mujeres de 65 años o más pueden aumentar el monto de su pensión a través de la entrega del Bono por Hijo.

El beneficio entrega $165.000 mil pesos por cada hija o hijo vivo, ya sea biológico o adoptado.

El Bono por Hijo se comienza a pagar al momento de la jubilación de la mujer y el pago se entrega junto con el monto de su pensión.





Montos que entrega el Bono por Hijo

El monto del Bono por Hijo depende de la fecha de nacimiento de tu hijo, momento en que comienza a generar rentabilidad.

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Requisitos para recibir el Bono por Hijo

Para obtener el Bono por Hijo, las madres deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

Ser madre y haber cumplido 65 años .

. Tener cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por un apoderada o apoderado, necesitará un poder notarial.

Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumpliste 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación.

(continuos o discontinuos), contados desde que cumpliste 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación. Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009. Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Pensión Garantizada Universal (PGU). Si no estás afiliada a un régimen previsional debes recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Hijo

Para saber si recibes el Bono por Hijo debes al sitio web de ChileAtiende con tu RUT y fecha de nacimiento o hacer click en la imagen de abajo.

También puedes solicitarlo de forma presencial con tu cédula de identidad en: