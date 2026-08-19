El exfutbolista y participante de Fiebre de Canto salió en defensa de su expareja, luego de que el manager Suro Solar se refiriera al tema en sus redes sociales.

Tras el presunto quiebre entre Gala Caldirola y Luis “Mago” Jiménez, Mauricio Pinilla reaccionó a la publicación de Suro Solar, en la que confirmó el regreso de la modelo a Chile.

El deportista salió en defensa de su expareja, luego de que surgieran los rumores y el manager de Gala expresara: “No te mereces nada de lo que te hicieron”.

Pinilla coincidió con las palabras de Suro Solar y, en los comentarios de su publicación en Instagram, afirmó que “esa mujer se merece solo cosas lindas”.





El exfutbolista recibió una respuesta de Juan Arancibia, un amigo cercano de Gala Caldirola que le pidió: “Por favor. Yo te quiero casi mucho, pero ubiquémonos”.

“No te metas amigo, te adoro”, agregó Pinilla con un tono humorístico.

La reacción del participante de Fiebre de Canto surgió a tres años del término de la relación que mantuvo con Gala Caldirola en 2023.

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