Voz oficial de Fiebre de Canto se viralizó en TikTok: Cantó a capella y fue ovacionada por usuarios

La cantante Javiera Flores generó una ola de reacciones entre televidentes que reconocieron haber escuchado el tema sin saber quién lo interpretaba.

Una destacada cantante chilena resolvió uno de los grandes misterios de Fiebre de Baile y Fiebre de Canto. Se trata de Javiera Flores, quien se volvió viral tras revelar que interpreta los temas principales de ambos programas.

En la publicación, la artista cantó a capella la canción central del nuevo estelar de Chilevisión y generó una ola de reacciones entre televidentes que reconocieron haber escuchado el tema sin saber quién lo interpretaba.

“La mejor voz”, “¿la cantas tú?”, “yo juraba que la cantaba Emilia Dides”, “yo pensé que era IA, secaaaa” y “deberías cantarla en una obertura”, fueron parte de los comentarios en TikTok.





¿Quién es la voz oficial de Fiebre de Canto?

Javiera Flores alcanzó notoriedad a nivel nacional gracias a su participación en programas de talentos, donde destacó por su potente voz y capacidad interpretativa.

En 2016 se convirtió en la flamante ganadora de The Voice Chile y, años más tarde, participó en los programas Rojo, el color del talento y The Covers.

Además de su carrera como solista, Flores también ha colaborado en el escenario con reconocidas figuras de la música como Beto Cuevas y Ricardo Arjona.

Para el regreso de Fiebre de Baile, la artista fue convocada para ser la voz del tema principal bajo la producción de Carlos Figueroa, exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar. La misma situación ocurrió con Fiebre de Canto.

Revisa el video acá: