Cajas de Compensación pagan bonos y dan créditos para afectados por temporal: Revisa quiénes los reciben

Caja Los Héroes, Caja Los Andes y Caja La Araucana informaron las iniciativas con las que buscan ir en apoyo de las personas que se vieron afectadas por el intenso temporal en el norte.

Tres cajas de compensación del país anunciaron beneficios para ir en apoyo de los afiliados que resultaron damnificados tras el paso del severo sistema frontal.

Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes anunciaron a través de sus canales oficiales que pusieron a disposición bonos y otras medidas para ayudar a los afectados por la emergencia.

Todos los beneficios ya se encuentran vigentes, y solo algunos cuentan con un límite de stock. Para saber a qué caja de compensación perteneces puedes ingresar con tu RUT en el sitio Consultatucaja.

Caja Los Héroes

Si eres afiliado a Los Héroes y fuiste afectado por las lluvias y aluviones en las comunas de Tocopilla o María Elena , puedes acceder a un Bono de Emergencia de $150.000, sujeto al cumplimiento de los requisitos y a la disponibilidad de cupos.

Para acceder debes residir en una de las comunas incluidas por la emergencia, acreditar la condición de persona damnificada y postular en una sucursal o a través del sitio web.

Son solo 40 cupos, distribuidos en 14 cupos para trabajadores y 26 cupos para pensionados. Estos cupos, agregaron, son asignados por orden de solicitud y hasta agotar disponibilidad.

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Caja Los Andes Caja Los Andes ofrece un bono de apoyo de $150.000 como apoyo económico destinado a ayudar a las personas afiliadas que se han visto afectadas por la emergencia en zonas donde han pasado los devastadores temporales. Podrán acceder los afiliados que cuenten con Ficha FIBE con nivel de afectación media, alta o muy alta. Está sujeto a un stock máximo de 1.700 bonos se puede solicitar en su página web o en cualquiera de sus sucursales.

Además tienen a disposición un crédito con tasa 0% para afrontar gastos urgentes, diferimiento de las próximas 3 cuotas de créditos vigentes sin costo asociado y beneficios en salud con descuentos en medicamentos farmacias.





Caja La Araucana

Finalmente, La Araucana anunció un Plan de Apoyo para Afiliados Afectados por Temporales destinado para zonas declaradas en Estado de Catástrofe con motivo de esta emergencia.

El primer beneficio es un crédito de contingencia de 200 mil pesos, con 0% de interés y que se puede pagar en hasta 12 cuotas. En esa línea, también informaron que los créditos vigentes al día se podrán posponer hasta 3 cuotas sin costos adicionales.

Para créditos vigentes, además, habrá 6 meses de desfase en la primera cuota. Para acceder a cualquiera de estos productos, el afiliado deberá presentar cédula de identidad vigente y declaración jurada simple de afectación.