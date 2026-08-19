“Sería de loco”: Senador Ossandón reaccionó a menciones en escuchas vinculadas al caso Camilo Huerta
Según se expuso en el análisis de escuchas telefónicas, algunas conversaciones interceptadas en el caso Imperio Ámsterdam incluían referencias a parlamentarios como una eventual vía para realizar gestiones o lobby ante organismos públicos.
El senador Manuel José Ossandón (RN) salió a responder luego de que su nombre apareciera mencionado en escuchas telefónicas incorporadas a la investigación del denominado caso Imperio Ámsterdam, causa que mantiene entre los imputados a Camilo Huerta.
Según se expuso durante la formalización, algunas conversaciones interceptadas por Carabineros incluían referencias a parlamentarios como una eventual vía para realizar gestiones o lobby ante organismos públicos.
En concreto, se trata de un diálogo entre Andrés Astorga y Rodrigo Buzeta, miembros de la cúpula del Dispensario Nacional, donde mencionan a las diputadas Ana María Gazmuri y Marisela Santibáñez.
Luego, apareció el nombre de Ossandón. “Yo creo que esa (Gazmuri) no pesa nada, vamos a ver qué hacemos con el ‘Coto Ossandón’, ese… pesa un poco más“, dice Buzeta.
La respuesta de Manuel José Ossandón
Consultado por este hecho, el senador fue categórico al negar cualquier vínculo con los involucrados. “No sé quién habrá metido mi nombre. Además dicen ‘Coto’, y a mí me dicen ‘Cote’”, señaló inicialmente.
El parlamentario aseguró que siempre ha mantenido una postura contraria al consumo y promoción de drogas, cuestionando incluso el concepto de marihuana medicinal.
“Todo el mundo me conoce, he estado en contra de todo tipo de droga y, sobre todo, creo poco en esta famosa marihuana medicinal (…) Saben que soy contrario a eso, sería de loco”, afirmó.
Arresto domiciliario para Camilo Huerta
La reacción del parlamentario se produjo en medio de la extensa formalización del caso Imperio Ámsterdam, investigación liderada por la Fiscalía de Aysén.
La causa apunta a una presunta red dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal mediante el uso de dispensarios de cannabis.
En el caso de Camilo Huerta, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras continúa el proceso judicial.