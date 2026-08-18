18/ 08/ 2026 08:46

“Lo chequeé también con…”: Ana María Gazmuri habla tras ser mencionada en escuchas de red vinculada a Camilo Huerta

Este lunes, la diputada Ana María Gazmuri se refirió a las escuchas que se dieron a conocer en el marco de la Operación Ámsterdam, la presunta red de tráfico de drogas donde se vincula a Camilo Huerta. En dichas conversaciones, uno de los directivos relacionados con el Dispensario Nacional aborda la necesidad de generar un lobby político y querían llegar a las diputadas Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri. Esta última negó conocer a estas personas: “Lo chequeé también con mi equipo”, expuso.