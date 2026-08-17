“No nos quiere tanto”: Las menciones a diputadas en escuchas clave de la red vinculada a Camilo Huerta

Entre los antecedentes que manejan el Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros, la investigación destapa una serie de escuchas telefónicas donde la cúpula de la organización analiza gestiones políticas y nombra directamente a reconocidas parlamentarias.

CHV Noticias tuvo acceso en exclusiva a nuevos antecedentes de la carpeta investigativa del caso Operación Imperio de Ámsterdam, que este lunes derivó en la detención de Camilo Huerta en el Aeropuerto de Santiago tras su arribo al país para enfrentar a la justicia por su presunto vínculo con una red de tráfico de drogas.

Entre los antecedentes que manejan el Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros, la investigación destapa una serie de escuchas telefónicas donde la cúpula de la organización analiza gestiones políticas y nombra directamente a dos parlamentarias: las diputadas Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri .





Las escuchas y el revés con el SAG

De acuerdo con los registros exclusivos a los que accedió CHV Noticias, los integrantes de la organización conversaban sobre las complicaciones judiciales y administrativas que enfrentaban, especialmente tras el rechazo por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de reponer el stock de marihuana medicinal de una plantación que mantenían en un terreno.

Ante este escenario adverso, en los audios expuestos se escucha a los involucrados discutir la necesidad de realizar gestiones e influir utilizando contactos en el mundo político.

Andrés Astorga: A la única que llegamos, y llegamos por el h… más idiota de todos, pero llegamos a la Marisela, cachai, a esa. Rodrigo Buzeta: ¿A la Santibáñez? Andrés: Sí, a esa h… llegamos por Camilo Huerta. A la Gazmuri llegamos por Luis, pero la Gazmuri no nos quiere tanto, cachai. Es como una h… que nos tiene sangre en el ojo. ¿Querí que llame a la Marisela?

La respuesta de las parlamentarias mencionadas

Tras la difusión de estos antecedentes exclusivos, las diputadas nombradas en los registros de la investigación descartaron tajantemente cualquier tipo de vínculo o comunicación con los involucrados.

“ No conozco a ninguna de estas dos personas y nunca han tomado contacto conmigo. No lo conozco, ni a él ni a la otra persona que sale nombrada. Nunca he tenido comunicación“, afirmó Gazmuri a CHV Noticias.

Por su parte, Marisela Santibáñez no quiso referirse al tema, puesto que dice no conocer a ninguna de las personas nombradas en las escuchas telefónicas.