Temblor hoy 3 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 3 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 3 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.3

Hora: 6:16 horas

Epicentro: 25 km al NE de Alto del Carmen

Profundidad: 86 km

Magnitud: 3.5

Hora: 5:54 horas

Epicentro: 65 km al E de Talca

Profundidad: 102 km

Magnitud: 3.7

Hora: 5:36 horas

Epicentro: 12 km al NO de Punitaqui

Profundidad: 52 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:59 horas

Epicentro: 71 km al SE de Socaire

Profundidad: 212 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:41 horas

Epicentro: 81 km al E de Socaire

Profundidad: 231 km

Magnitud: 3.3

Hora: 2:41 horas

Epicentro: 137 km al O de Toltén

Profundidad: 11 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?