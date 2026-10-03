Temblor hoy 3 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este sábado 3 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, sábado 3 de octubre, en Chile
Magnitud: 3.3
Hora: 6:16 horas
Epicentro: 25 km al NE de Alto del Carmen
Profundidad: 86 km
Magnitud: 3.5
Hora: 5:54 horas
Epicentro: 65 km al E de Talca
Profundidad: 102 km
Magnitud: 3.7
Hora: 5:36 horas
Epicentro: 12 km al NO de Punitaqui
Profundidad: 52 km
Magnitud: 3.1
Hora: 4:59 horas
Epicentro: 71 km al SE de Socaire
Profundidad: 212 km
Magnitud: 3.1
Hora: 4:41 horas
Epicentro: 81 km al E de Socaire
Profundidad: 231 km
Magnitud: 3.3
Hora: 2:41 horas
Epicentro: 137 km al O de Toltén
Profundidad: 11 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.