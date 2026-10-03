“Como si fuera por arte de magia”: Vallejo arremete contra Quiroz tras cuestionados dichos del ministro

La exvocera de Gobierno abordó los efectos que tendrá el Presupuesto 2027 en materia educacional.

La ex vocera de Gobierno, Camila Vallejo, usó su cuenta de X para dar su opinión sobre los polémicos dichos de Jorge Quiroz, respecto a los ajustes en educación que traerá el Presupuesto 2027 y el alza en el precio de la parafina.

Recordemos que el ministro de Hacienda indicó que “hoy día nadie consume parafina”. Asimismo, cuestionó la eficiencia de “Yo Elijo mi PC”, histórico programa descontinuado por el actual gobierno.





Qué dijo Camila Vallejo sobre el ministro Quiroz

“Para el ministro Quiroz nadie en Chile usa parafina, ningún estudiante necesita un computador para estudiar y hacer tareas, y no se necesitan docentes para asegurar el derecho a la educación”, partió diciendo Vallejo en su red social.

Sobre la misma, la ex autoridad declaró con molestia: “Como si fuera por arte de magia que los y las estudiantes aprenden“.

Dentro de la misma publicación en X, Vallejo se refirió a los eventuales despidos de profesores a raíz de recorte presupuestario del próximo año. “Lo que significará en plena crisis de desempleo“, cerró.

Revisa aquí la publicación de Vallejo en X: