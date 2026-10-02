Comunas entregarán computadores por descontinuación de “Yo elijo mi PC”: Revisa cuáles se suman

De momento, Peñalolén anunció que financiará los equipos para sus estudiantes, mientras que en Las Condes se evalúa destinar recursos municipales.

Tras la descontinuación del programa “Yo elijo mi PC“, que no fue considerado en la propuesta de Presupuesto 2027 que entregó el presidente José Antonio Kast, dos municipalidades anunciaron que se harán cargo de la entrega de computadores para los niños de sus comunas.

El beneficio otorgado por la JUNAEB, se implementó en 2009 y se mantuvo de forma ininterrumpida hasta este año, entregaba computadores a estudiantes con excelencia académica en situación de vulnerabilidad.

Desde el gobierno argumentaron que revisaron más de 600 programas públicos antes de elaborar el proyecto del Presupuesto 2027.





“El programa de becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo. Ha estado mal evaluado, que es un programa que se ha verificado no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y que ha tenido problemas de implementación”, declaró el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Las comunas que continuarán entregando PC

Peñalolén y Las Condes reaccionaron al proyecto de Presupuesto 2027 y anunciaron medidas para continuar con la entrega de computadores a estudiantes de sus comunas durante el próximo año.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que el municipio se hará cargo de financiar los computadores que reciben estudiantes de la comuna a través de este programa.

Según informó el municipio, la medida beneficiaría a más de 500 estudiantes de la comuna. El jefe comunal cuestionó la decisión de dejar sin financiamiento la iniciativa y aseguró que el municipio realizará un esfuerzo extraordinario para mantener la entrega.

“Nuestros niños y niñas no van a pagar la indolencia del gobierno. Asegurar una educación de calidad a todos nuestros estudiantes, independiente del bolsillo de sus familias, es una de las principales responsabilidades del Estado. Ante esta negligencia impresentable, vamos a hacer un esfuerzo extraordinario desde el Municipio”, dijo Concha.

El alcalde también destacó la importancia que tiene actualmente el acceso a un computador para los estudiantes, ya que “es esencial para el aprendizaje, las tareas, la investigación y el acceso de nuestros niños al mundo. Y no todas las familias pueden costearlo. Por eso es tan grave lo que hace el gobierno y tan urgente que podamos mantener el beneficio”.

En tanto en Las Condes, la alcaldesa Catalina San Martín señaló que instruyó evaluar recursos municipales para entregar computadores a estudiantes de la comuna.

“Una cosa es mejorar un programa y otra muy distinta es eliminarlo. Si según el informe de Contraloría hubo 9 mil computadores que no se entregaron desde 2015, revisemos por qué y corrijamos lo que corresponda. Pero no eliminemos una herramienta que por 17 años ha entregado oportunidades y motivación a estudiantes, permitiendo mantener su trayectoria educativa”, señaló.

También expuso que “sabemos que la realidad de Las Condes es distinta a la de muchas del país, por eso espero que esta medida se revise y que busquemos las formas de mejorar el programa en vez de eliminarlo”.