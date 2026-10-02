Carlos Vives regresa a Chile: Su nuevo disco, las nuevas generaciones y la decisión de no cambiar su estilo

El artista colombiano conversó con CHV Noticias antes de su regreso a Chile para presentarse en el Festival Bamba. Su nuevo trabajo, El Último Disco, su relación con las nuevas generaciones y la identidad latinoamericana detrás de su música fueron parte de la conversación.

Más de tres décadas de carrera le han permitido a Carlos Vives presenciar varias transformaciones de la industria musical. Desde la época de los discos físicos hasta el streaming y desde un escenario en que los sonidos latinoamericanos buscaban hacerse un espacio en el pop hasta un presente marcado por el alcance global de la música en español.

Sin embargo, hay algo que el colombiano no parece dispuesto a modificar: la identidad desde la que construye sus canciones.

Antes de regresar a Chile para ser parte del Festival Bamba, Vives conversó con CHV Noticias desde Bogotá sobre su trayectoria, las nuevas generaciones y el momento que atraviesa con El Último Disco, un proyecto con el que decidió recuperar algunas de las formas de grabar y escuchar música de otras épocas.

“Estamos felices de poder acompañar a tantas otras figuras que van a estar en el festival”, adelantó sobre su regreso al país.

“Soy feliz de formar parte de todo esto”

—Llevas más de 30 años haciendo música en español y hoy vemos cómo esta ha alcanzado un espacio enorme dentro del pop mundial. ¿Cómo te sientes siendo parte de ese recorrido?

—Yo creo que formo parte. Aquí en mi país, y después uno se da cuenta de que realmente hay todo un movimiento hispanoamericano de trabajar muy fuerte con nuestra lengua, con nuestras canciones, de ocupar un espacio en el pop desde nuestras identidades tropicales.

En el caso nuestro, desde nuestra tropicalidad, aunque toda esta América, incluidos los Andes, cabe dentro de ese mundo tropical que es el nuestro.

Soy feliz de formar parte de todo esto, de tener la oportunidad de ir a un festival tan importante. Esta nueva generación de festivales, te lo digo, aquí en Colombia la he disfrutado mucho como fan, pero también como artista. Entonces sé que es maravilloso lo que vamos a vivir ahora en Chile con el festival.

Carlos Vives y la búsqueda de la identidad latinoamericana

—Hay también nuevas generaciones recuperando sus raíces y construyendo una identidad desde la música. Es algo que ha estado muy presente en tu carrera. ¿Cómo observas ese fenómeno?

—Hoy, con los años que tengo y los años en la carrera, la música me llevó a reconocer a mi familia completa. Mis vallenatos se fueron por Hispanoamérica, por España, y eso me permitió entender realmente de qué formo parte, cuál es mi familia o cuál es el álbum familiar completo.

Somos una cultura que perdió una batalla cultural y que a través del tiempo ha venido buscándose. Nuestra vida desde nuestro origen republicano ha sido esa búsqueda de quiénes somos realmente, porque nos llenamos de relatos contra todo lo que somos.

Yo creo que la música nos ha ayudado a reencontrarnos, porque la música te muestra todo lo que somos, quiénes somos y quién puso qué en nuestro mestizaje musical.

Yo empecé trabajando con una música muy pequeña, entre comillas, de una región de mi país, en la que me crié. Y esa pequeña música me llevó por el mundo sin ser un gran fenómeno mainstream ni un fenómeno de mercadeo impuesto por una compañía de discos.

Naturalmente me fue llevando y mostrándome que, como hispanoamericano, he vivido en esa búsqueda: ¿quién soy yo? Tengo de indígena, tengo de afro, tengo de todo lo que soy. Soy sirio-libanés, soy judío, tengo todo eso.

Pienso que “los que hablamos español somos una sola familia”. Por eso fue tan natural mi llegada a Chile y el cariño que tuvo la gente conmigo desde el principio. Es algo que se siente.

“No, yo no voy a cambiar nada”

—Llegas también con un nuevo trabajo, El Último Disco, grabado con banda y recuperando elementos de la grabación analógica. ¿Cómo fue ese proceso?

—Aquí estoy en La Torre de Lata, donde grabamos con La Provincia este nuevo álbum que se llama El Último Disco. Es un acetato doble. Salió el primer volumen y estamos listos para sacar el volumen dos y hacer nuestros acetatos como se hacían antes, con esa mezcla de análogo con digital.

Había escrito un vallenato que se llamaba El Último Disco. Uno a veces no decía “quiero dedicarte mi última canción”, sino “quiero dedicarte mi último disco”, para hablar de una canción. Entonces había escrito ese vallenato pop y decidí darle ese nombre al álbum.

También estaba pensando en muchas cosas que ya no se graban así. Hasta la forma de las canciones ha cambiado.

Me decían: “Es que tienes que cambiar la forma de las canciones, tienes que cambiar el tipo de mensaje, tienes que cambiar”.

Y yo decía: “No, yo no voy a cambiar nada. Si es así, voy a hacer El Último Disco. Después, si quieren, cambio. Ahora voy a hacer El Último Disco”.

El regreso al ritual de escuchar un disco

—El formato físico también recupera algo que se ha perdido parcialmente con el streaming: sentarse a escuchar un disco completo, mirar su carátula y conocer sus créditos. ¿Buscabas recuperar también esa experiencia?

—Tienes toda la razón. Yo vengo de esos tiempos: primero ahorrar para comprar un disco y después tenerlo y disfrutar de la carátula, del diseño, de los créditos, de tener a tu artista en un disco sonando en tu cuarto.

Por eso hemos querido con este álbum rescatar toda esa memorabilia. De alguna manera, rendirle un homenaje también a la industria.

Yo he pasado por todo. He pasado desde los acetatos a los cassettes y por diferentes formatos. Queríamos hacerlo de esta manera.

Hoy la juventud empieza a descubrir todas estas cosas. Encuentran esos tocadiscos, los conectan al computador y hacen música. Las nuevas generaciones empiezan a descubrir un poquito de dónde se construyó esto y se encuentran por ahí con uno.

Las nuevas generaciones que escucha Carlos Vives

—Festival Bamba también reúne a artistas de distintas generaciones. ¿Qué músicos nuevos han entrado últimamente en tu radar?

—Uno vive muy despistado, vive en su época haciendo sus canciones, pero entonces los hijos están ahí para ayudarte y ellos traen cosas.

Ahora que Pedro (su hijo) está descubriendo los LP, he conocido a Milo J, a toda esa corriente argentina, y por ahí voy conociendo.

También tengo la suerte de que las nuevas generaciones del pop hispano me invitan y por ahí hago contacto con ellos. Aprende uno mucho, porque los jóvenes le enseñan mucho a uno y uno trata de acercarse a ellos siempre desde lo que hace.

He tenido la suerte de tener el cariño de los jóvenes y que me inviten a hacer música. En ese camino he hecho cosas chéveres y otras que me gustan más o menos, pero es parte del juego.

Antes de despedirse, Carlos Vives dejó un mensaje para el público nacional de cara a su regreso al país para Festival Bamba, que se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre de este 2026.

“Muchas gracias a toda mi gente de Chile y a toda la gente de Chilevisión”, cerró.