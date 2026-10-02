Detienen a siete personas por secuestro en La Florida: Son todos extranjeros

El grupo habría concretado el secuestro de un hombre el pasado 30 de septiembre tras sacarlo a la fuerza de una vivienda.

Siete ciudadanos venezolanos fueron detenidos por el secuestro de una persona ocurrido el 30 de septiembre en La Florida.

De acuerdo con los antecedentes que están siendo investigados por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y el Departamento OS9 de Carabineros, los sujetos se habrían dividido en dos grupos de aproximadamente tres personas.

Según la información preliminar, los individuos llegaron hasta una vivienda de La Florida, donde en ese momento se encontraban dos hombres de nacionalidad chilena, ahí habrían aprovechado que la puerta del inmueble se encontraba semiabierta para ingresar.





Una vez en el interior, los individuos habrían sacado por la fuerza a uno de los dos hombres y lo trasladaron hasta otro punto de la región Metropolitana, configurándose el delito de secuestro.

En los allanamientos realizados se encontraron drogas de diversa denominación, armas de fuego con sus respectivas municiones y casi 7 millones de pesos en efectivo.

Entre los detenidos se encuentran seis hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana y con diversas detenciones previas por delitos vinculados a armas de fuego y drogas.

Los detenidos serán puestos a disposición del Centro Justicia de Santiago el lunes para ser formalizados.