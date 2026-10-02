02/ 10/ 2026 15:58

Cae la banda de “El Cojo” en La Reina: Líder robaba en muletas y tiene cerca de 70 detenciones

Carabineros, en conjunto con inspectores municipales de La Reina, detuvo a tres sujetos que se movilizaban en un vehículo en cuyo maletero fueron encontrados diversos artículos presuntamente robados, entre ellos espejos retrovisores, además de elementos que serían utilizados para cometer delitos. Entre los detenidos se encuentra un hombre con discapacidad física que utiliza bastón y que, según los antecedentes entregados, acumularía cerca de 70 detenciones anteriores, principalmente por asaltos y robos de vehículos.