“Hay mucha gente mala”: Jean Philippe Cretton explica la decisión que tomó con su hija

El animador contó que desde hace meses optó por no exponer a su hija de 12 años en redes sociales, entre otras razones porque “hay gente mala”.

Jean Philippe Cretton tomó una drástica decisión con respecto a la exposición en redes sociales de su hija Moana.

El animador acostumbraba a compartir detalles de su vida familiar y mostrar su faceta como padre con su pequeña, pero hace unos meses eso cambió.

Una seguidora de Instagram le consultó por esa situación y el comunicador explicó sus motivos a través de una historia.





La drástica medida de Jean Philippe Cretton

Según comentó Jean Philippe Cretton, hay dos razones que explican su medida y que tiene que ver con el crecimiento de Moana y una reflexión a la que llegó sobre la privacidad.

“Mi hija ya no es tan niñita. Tiene 12 años y ya no la muestro tanto por acá”, comentó el comunicador.

Junto a lo anterior, detalló que “primero, porque a ella no le gusta, no le queda cómodo, así que obviamente no “.

Por otra parte, reconoció que “a mí tampoco, la verdad, como que me he dado cuenta de que mientras más privadas se puedan mantener algunas cosas, las que uno pueda defender en ese marco de privacidad, mejor”.

“Hay mucha gente mala, así que mejor mantener lo que se pueda como un tesorito guardado”, aseguró.