“Nos estamos ahogando”: Usuarios reportaron tren con pasajeros a bordo detenido en cercanías de Estación Central

La máquina estuvo cerca de 40 minutos parada en la vía férrea con pasajeros en su interior, quienes han dado a conocer el hecho a través de registro audiovisuales.

Una situación bastante incómoda se produjo este viernes en el Tren Nos – Estación Central.

El servicio que une a cinco comunas de Santiago, presentó una falla la que provocó minutos de incertidumbre en los pasajeros que estaban a bordo de la máquina, la cual estuvo detenida cerca de 40 minutos en las cercanías de la Estación Central.





Registros audiovisuales muestran la desesperación de algunos usuarios quienes forzaron las puertas de la máquina para escapar por la vía férrea.

“Nos estamos ahogando”, señaló una mujer que se encontraba al interior de uno de los vagones a trabajadores de la empresa quienes intentaron calmar a los pasajeros.

A través de redes sociales, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) señaló que “debido a falla de equipo en servicio Rancagua, servicios se mantienen a la espera de autorización de salidas”.

[🔴 13:48 hrs] Informamos que debido a falla de equipo en servicio Rancagua, servicios se mantienen a la espera de autorización de salidas. Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros. Nos mantendremos informando. — Tren Nos – Estación Central (@EFENos_) October 2, 2026

Sin embargo, minutos más tarde, la propia empresa informó la regularización del servicio.