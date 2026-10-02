02/ 10/ 2026 14:54

Fernando Musso y la identidad musical de El Cuarteto de Nos | Conversaciones de pasillo

El Cuarteto de Nos, una de las bandas más singulares y reconocidas de la música uruguaya, es el protagonista de esta edición de Conversaciones de Pasillo. Roberto Musso repasa la trayectoria del grupo, sus años de crecimiento y la particular identidad que los ha convertido en una banda de culto. Una conversación sobre música, perseverancia y el camino recorrido desde un pequeño país hasta conquistar Latinoamérica.