¿Alarma en Colo Colo? Destapan supuesta inquietud en el Cacique por situación de Vozinha

Una declaración del arquero caboverdiano respecto a temas comerciales generó ruido en el Cacique, donde descartaron tener una “concesión” de cara al futuro.

Pese a que en las últimas semanas estuvo enfocado en la Selección de Cabo Verde, Vozinha no deja de generar revuelo en Colo Colo.

En esta ocasión, el arquero de 40 años generó una supuesta inquietud en el Cacique tras la entrevista que dio el pasado fin de semana a The Observer.

Al hablar de su repentina fama y de las propuestas comerciales que le llegaron, el futbolista mencionó que no pretende trabajar “con ninguna marca de tabaco, alcohol o apuestas”.





La mirada de Colo Colo ante comentarios de Vozinha

Según consignó La Tercera, en el Cacique descartaron de plano tener algún tipo de “concesión” con el portero, teniendo en cuenta que el principal sponsor de la institución es una casa de apuestas.

Desde el Popular señalaron al citado medio que “las marcas del club las debe mostrar”, afirmando que no hay chances de que se reste de alguna actividad comprometida.

En el elenco de Macul consideran al guardameta como un jugador importante en aspectos comerciales, teniendo en cuenta que su cuenta de Instagram superó los 28 millones de seguidores tras el Mundial 2026.

Respecto a su futuro, Vozinha manifestó su deseo de continuar en Colo Colo de cara al próximo año y jugar la Copa Libertadores 2027.

Tras dejar algunas dudas junto a su selección en la fecha FIFA, el arquero deberá seguir en la lucha por la titularidad junto a los jóvenes Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva y el recuperado Fernando de Paul.

Un punto clave es que el conjunto comandado por Fernando Ortiz sigue con vida en la Copa Chile, lo que podría permitir una rotación en el arco.