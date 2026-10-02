Francia vs Italia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Nations League

Francia e Italia protagonizan un partidazo por el Grupo A de la Nations League, partido que se juega en el Stade de France.

Francia enfrenta a Italia en un partido estelar, midiéndose este viernes en una nueva jornada de la Nations League.

Por la fecha 3° del Grupo A, Les Bleus busca continuar con su campaña perfecta en el torneo de la mano de Michael Olise y sin Kylian Mbappé, ausente por lesión.

En tanto, la Azzurra viene inspirada tras conseguir un contundente triunfo 4-1 ante Turquía que genera ilusión de cara al futuro.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Francia vs Italia?

El partido de Francia ante Italia por la Nations League será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este importante encuentro de forma online. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Francia e Italia por la Nations League

El compromiso de los galos contra los dirigidos por Roberto Mancini inicia a las 15:45 horas de Chile de este viernes 2 de octubre.

El escenario del duelo es el Stade de France, mientras que el árbitro designado es el experimentado español Jesús Gil Manzano.