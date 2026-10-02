Juan Solari, hermano menor del ex futbolista de Colo Colo, sufrió una grave lesión jugando por las inferiores de River Plate.

Un complejo momento familiar está atravesando Pablo Solari, futbolista que pasó por Colo Colo y que actualmente milita en el Spartak de Moscú.

Su hermano menor, Juan Solari, sufrió una gravísima lesión jugando por las inferiores de River Plate en Argentina.

El joven de 19 años tuvo un incoveniente físico defendiendo al Millonario en un partido contra Defensa y Justicia, lo que derivó en estudios que entregaron un pésimo diagnóstico.





En concreto, el delantero quedó afectado por una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas que lo matendrá alejado de las canchas por varios meses.

De hecho, el canterano del cuadro trasandino no volverá a jugar este año y se espera que pueda reaparecer entre marzo y abril del 2027.

¿Quién es Juan Solari, el hermano de Pablo Solari?

Nacido en marzo del 2007, Juan Solari es el hermano menor de Pablo Solari y juega desde el 2025 en las inferiores de River.

Su llegada se dio tras pasar anteriormente por Juventud Unida de San Luis, Vélez Sarsfield y Colo Colo, donde estuvo en la Sub 15 el 2022.

Tras pasar una exigente prueba, el Millonario aceptó su incorporación y lo sumó a la Cuarta División, equivalente a la Sub 19 del club.