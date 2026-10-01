Luto en el fútbol chileno: Muere Caupolicán Peña, histórico crack de Colo Colo y entrenador de La Roja

El histórico exfutbolista, entrenador y profesor normalista destacó por su trayectoria en como jugador de Colo-Colo, seleccionado nacional y dejó un legado como primer presidente del Sifup.

La tarde de este jueves el fútbol chileno se tiño de luto tras la muerte de Caupolicán Peña, histórico jugador de Colo Colo.

El también entrenador, dirigente y profesor normalista falleció a los 96 años.

La noticia fue comunicada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), que destacó la trayectoria de Peña y su aporte tanto al deporte nacional como a la organización gremial de los futbolistas.

“El Sifup lamenta profundamente el fallecimiento de Caupolicán Peña Reyes (1930-2026), una figura histórica del fútbol chileno. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad futbolística que hoy despide a uno de sus protagonistas más importantes”, señaló la agrupación.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Caupolicán Peña, histórico jugador de Colo-Colo entre 1951 y 1962 y entrenador del Cacique en 1964, quien dejó una importante huella en nuestra institución. Como jugador, fue campeón de tres Campeonatos Nacionales (1953, 1956 y 1960)… pic.twitter.com/fxfEeo5sky — Colo-Colo (@ColoColo) October 1, 2026

Vida ligada al fútbol

Caupolicán Peña fue jugador de Colo Colo y seleccionado nacional, además de desempeñarse posteriormente como entrenador. A lo largo de su vida estuvo vinculado al desarrollo del fútbol chileno desde distintas áreas.

Su trayectoria también quedó marcada por su rol como profesor normalista, profesión que desarrolló en paralelo a su vínculo con el deporte.

Pero uno de sus principales legados se encuentra en el ámbito gremial ya que fue el primer presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, cargo que ejerció entre 1960 y 1962, en los primeros años de la organización de los jugadores profesionales.

Su carrera como futbolista estuvo ligada por completo a Colo Colo, donde se desempeñó como defensor cosechando los título del Campeonato Nacional en 1953, 1956 y 1960.

“Desde Colo-Colo enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todos quienes compartieron junto a él su pasión por el fútbol”, señalaron desde el club.

Como entrenador fue parte del histórico Palestino campeón de 1978 y, tres años antes, había conseguido la Copa Chile junto al conjunto árabe.

Además, en 1977 asumió la dirección de la Selección Chilena, que no consiguió clasificar al Mundial de Argentina 1978.