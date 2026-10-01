De un fuerte cruce a molestia con Nicolás Córdova: Las versiones por la salida de Marcelino Núñez

El volante abandonó la concentración de La Roja en una jornada muy tensa, donde apuntan a un enojo al no sumar minutos en la caída ante Estados Unidos.

Revuelo ha causado la salida de Marcelino Núñez de la Selección Chilena, dejando la concentración en plena gira por Norteamérica.

Mediante un comunicado, La Roja informó que el volante fue liberado por “motivos personales”, sin entregar ningún detallde de la marginación.

El correr de las horas ha desatado varias versiones de las verdaderas razones que llevaron al jugador a marcharse, entre las que está un cruce con Lucas Cepeda o una molestia con el entrenador Nicolás Córdova.





¿Por qué Marcelino Núñez dejó la concentración de La Roja?

Uno de los primeros relatos apuntó a un fuerte encontrón con Lucas Cepeda. De acuerdo a Radio Cooperativa, el cruce casi termina en golpes.

A esto se suma una supuesta molestia de Núñez con Córdova, quien lo dejó en la banca en la reciente derrota ante Estados Unidos.

El futbolista del Ipswich Town presuntamente habló con Felipe Correa, gerente de selecciones, al que le señaló: “Yo soy un jugador de Premier. No me puedo quedar fuera de un partido”.

Al sentirse “pasado a llevar”, el oriundo de Colina decidió abandonar la concentración y regresar a Inglaterra, por lo que no estará ante México el próximo 6 de octubre.

La salida del volante se sumó a la baja de Benjamin Kuscevic, quien anteriormente fue liberado por una lesión y reemplazado por Igor Lichnovsky.