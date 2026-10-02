“¿Un año más?” La sorpresiva publicación de Mauricio Isla a semanas de anunciar su retiro

El Huaso mostró parte de su entrenamiento en redes sociales, dejando un singular mensaje que llamó la atención.

Mauricio Isla llamó la atención este viernes con una publicación en sus redes sociales, mostrando parte de su entrenamiento.

El Huaso anunció a principios de septiembre su retiro del fútbol. Pese a esto, no ha dejado de ejercitarse ni de jugar algunos partidos informales.

De hecho, el ex lateral derecho subió una historia en Instagram en la que aparece realizando trabajos con pelota con un singular mensaje.

“Disfrutando el deporte. ¿Y si volvemos un año más?”, escribió junto a un emoji, dando a entender a modo de broma que hay un deseo de tener un último baile en el fútbol.

Sin embargo, el oriundo de Buin dejó muy claro que su exitosa carrera finalizó. “Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional”, comentó en dicho momento.

La exitosa carrera de Mauricio Isla

Formado en Universidad Católica, Isla partió a Europa en 2007 para sumarse a Udinese, club en el que estuvo hasta el 2012.

Posteriormente, el Huaso pasó por la Juventus, Queens Park Rangers de Inglaterra, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce de Turquía, Flamengo, la UC, Independiente y Colo Colo.

Por la Selección Chilena disputó 144 partidos, marcando 5 goles y siendo clave en la obtención de las Copas América 2015 y 2016.