La conductora dio detalles junto a Vesta Lugg de un asado al que llegó el jugador nacional, quien en ese momento era pareja de la cantante. “Los alimenté hasta que les dio risa”, sostuvo.

Fran García-Huidobro sorprendió al revelar una incómoda experiencia que vivió junto a un futbolista chileno, al que invitó a un asado que terminó siendo muy masivo.

En el programa “Di la verdad Rosa” que conduce junto a Ingrid Cruz, la animadora recordó junto a Vesta Lugg un momento que pasaron junto a la ex pareja de la cantante, Pablo Galdames.

Todo se dio con la influencer rememorando que llevó a sus perros para la parrillada, a lo que la presentadora de televisión respondió: “Me trajiste una tropa de gente ordinaria, que es distinto”.





La apuesta que terminó pagando Fran García-Huidobro

Sin mencionar el nombre del futbolista nacional, la actriz contó que fue por una apuesta y comentó: “Le hice un asado a un pololo tuyo más ordinario”.

“Llegó con todos esos hue… que no habían comido hace seis meses. Los alimenté hasta que les dio risa. No sé cuánta plata me costó ese asado, gente ordinaria”, agregó.

García-Huidobro no se quedó y remarcó que “llegaron con todo el elenco de Unión Española. ¿Qué tengo que ver yo con Unión Española? Si el hue… jugaba en Vélez Sarsfield. Era un partido de Vélez contra la Católica”.

“Este hue… tiene 200 hermanos y los 200 llegaron a mi casa. Voy a destapar esto porque me aburrí. Cuando le digo ‘yo voy a pagar el asado’, el hue… me mandó una lista de las cosas que querían comer. ¿No habían comido en su vida una entraña?”, señaló.

Ante las risas de Cruz y Lugg, la conductora relató que uno de los invitados dejó anotado el número de su celular en una mesa.

“¿Qué se ha imaginado? Todas las mujeres que han pololeado con él han quedado como las pelotas, así que no se los recomiendo para nada. Muy bueno para comer, pero mala mano”, sentenció.