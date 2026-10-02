“Creo en ti”: La romántica reacción de la nueva pareja de Ballero tras disyuntiva que pone en peligro su relación

El comunicador había reconocido hace unos días que tenía una opción donde debía elegir entre un proyecto laboral o su relación de pareja.

Este jueves, Valentina Schnitzer compartió románticas publicaciones junto a Álvaro Ballero en medio de complejo momento personal.

Esto, días después de que el comunicador admitiera que se encuentra en una disyuntiva que pone en peligro la continuidad de esta relación amorosa.





¿Qué dijo la pareja de Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Valentina reposteó una publicación de Ballero con un corazón amarillo donde la había mencionado.

De fondo se escucha la canción de Reik “Creo en ti”, cuya letra menciona: “Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre”.

Acto seguido, la médico veterinaria fotografió al comunicador recostado en su cama mientras abraza al perro de ella, quien recuesta su cabeza en el hombro de Ballero, mientras él lo acaricia.

Las publicaciones de Valentina llegan días después de una sensible confesión por parte de Álvaro, donde admitió que estaba en la disyuntiva de aceptar una oferta laboral en un reality show, poniendo en juego su relación, o rechazar.

“Lo único que sé es que no quiero perder a mi mujer, Valentina Schnitzer. Por ti lo doy todo y pierdo todo también”, concluyó.

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