Bajó la cifra, pero persiste la tendencia: Más de 7 mil funcionarios públicos salieron del país con licencia médica en 2025

En total, fueron 7.207 los servidores públicos que viajaron al extranjero encontrándose con licencia médica, cifra menor a lo ocurrido en 2023 y 2024.

Este viernes, la Contraloría General de la República dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, donde se analizó las salidas del país de servidores públicos que se encontraban con licencias médicas durante 2025 y que, además, compara dichos antecedentes con lo detectado antes para los años 2023 y 2024.

De acuerdo a lo informado, durante 2025 se identificaron 7.207 servidores que viajaron al extranjero encontrándose con licencia médica , cifra inferior a los 19.963 registrados en 2023 y a los 19.597 observados en 2024.

La revisión permitió detectar que, pese a la reducción observada, persisten conductas reiteradas, pues 4.522 personas registraron viajes asociados a licencias médicas en dos de los tres años revisados y 566 viajaron en los tres años del período 2023-2025.

El documento también examinó el comportamiento registrado después de la emisión del CIC N° 9, difundido el 20 de mayo de 2025. Según los antecedentes recopilados, para el mismo período, que va entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2025 se utilizaron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares para realizar viajes al extranjero. Esta cifra representa una disminución de 92% respecto del mismo lapso de 2023 y una baja de 90% en comparación con 2024.





También aparecen funcionarios de FFAA , de Orden y Seguridad

En el caso de FFAA, de Orden y Seguridad, se excluyen aquellos que cotizan en DIPRECA y CAPREDENA, cuyos 2.982 servidores que viajaron fuera del país con licencia médica durante el 2023-2024 fueron informados en el CIC N° 14 y actualmente se encuentra en elaboración el comparativo con el año 2025 para este segmento de funcionarios.

Contraloría agregó que notificará a las instituciones involucradas para que instruyan los procedimientos disciplinarios correspondientes. Además, remitirá los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que ejerzan las atribuciones que les confiere la ley.

Por último, se indicó que si bien las cifras muestran una reducción significativa respecto de los años anteriores, los antecedentes recopilados confirman que aún subsisten miles de casos de viajes al extranjero durante períodos de licencia médica, por lo que se continuará con el monitoreo de esta materia mediante revisiones y reportes periódicos.