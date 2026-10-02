Sismo remece la zona centro de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y se registró a 14 kilómetros al oeste de Quintero, región de Valparaíso.
Un sismo de 4,5 sacudió la tarde de este viernes a la zona centro del país, específicamente en la región de Valparaíso.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:28 horas de este viernes 2 de octubre.
El temblor se registró a 14 kilómetros al oeste de Quintero, región de Valparaíso.
El organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 29 kilómetros.
Hora Local: 2026/10/02 14:28:18, mag: 4.5, Lat: -32.78, Lon: -71.69, Prof: 28.51, Loc : 15.41 km al O de Quintero
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 2, 2026