Sismo remece la zona centro de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y se registró a 14 kilómetros al oeste de Quintero, región de Valparaíso.

Un sismo de 4,5 sacudió la tarde de este viernes a la zona centro del país, específicamente en la región de Valparaíso.

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:28 horas de este viernes 2 de octubre.

El temblor se registró a 14 kilómetros al oeste de Quintero , región de Valparaíso.

El organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 29 kilómetros.