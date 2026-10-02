Temblor hoy 2 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 2 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 2 de octubre, en Chile

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 03:56

03:56 Epicentro : 29 km al O de Camiña

: 29 km al O de Camiña Profundidad: 77 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 23:48 (jueves 1 de octubre)

23:48 (jueves 1 de octubre) Epicentro : 58 km al S de Camiña

: 58 km al S de Camiña Profundidad: 103 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 23:15 (jueves 1 de octubre)

23:15 (jueves 1 de octubre) Epicentro : 27 km al N de Quillagua

: 27 km al N de Quillagua Profundidad: 71 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?