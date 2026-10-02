Temblor hoy 2 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 2 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 2 de octubre, en Chile
- Magnitud: 2.8
- Hora: 03:56
- Epicentro: 29 km al O de Camiña
- Profundidad: 77 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 23:48 (jueves 1 de octubre)
- Epicentro: 58 km al S de Camiña
- Profundidad: 103 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 23:15 (jueves 1 de octubre)
- Epicentro: 27 km al N de Quillagua
- Profundidad: 71 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.