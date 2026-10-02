02/ 10/ 2026 07:34

Auto y bus del Sistema Red protagonizan grave choque en el centro de Santiago

Un fuerte impacto protagonizaron esta mañana un auto particular y un bus del Sistema Red que se dio en la intersección de las calles 10 de Julio y San Diego, comuna de Santiago. De acuerdo a lo señalado por el conductor del bus, el automóvil, donde viajaban dos mujeres, no habría respetado una luz roja. A pesar del fuerte choque y perdida total del vehículo menor, no habría personas lesionadas de gravedad, ya que el bus iba sin pasajeros.