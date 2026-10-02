02/ 10/ 2026 07:17

Golpeó a trabajadora de minimarket en La Reina: Detenido por robo incumplía arresto domiciliario

Personal de Carabineros detuvo a un hombre de 18 años que horas antes había participado en el robo a un minimarket en la calle Larraín, en la comuna de La Reina. Durante el asalto, el hombre forcejeó con una trabajadora y le sustrajo su teléfono celular. Gracias a la intervención de Carabineros, el asaltante fue detenido en su domicilio en Peñalolén, donde se confirmó que además mantenía una orden cautelar de arresto domiciliario total, la que incumplió para cometer el ilícito.