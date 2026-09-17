“Una narrativa oscura”: Jean Philippe Cretton lanza acusación por “acoso sistemático”
“Existe un acoso hacia mi familia, principalmente hacia mi mamá. Existe un acoso a amigos, a amigas, a personas con las que me relacionan o personas con las que me relaciono, de todo”, declaró.
A través de un video publicado en redes sociales, Jean Philippe Cretton denunció que él y su familia están siendo víctimas de un supuesto acoso sistemático por más de tres años por parte de una persona desconocida.
En el registro de su cuenta de Instagram, el animador de televisión se excusó de subir ese contenido, asegurando que no le acomoda, pero que no le queda otra alternativa ante ese escenario.
“Estoy siendo objeto de un acoso sistemático grave, delirante, desde hace tres años, por una persona que, por supuesto, aún no conozco, y lo defino como un delirio porque precisamente eso es, una narrativa oscura que no tiene sentido“, indicó el músico.
Detrás de los supuestos mensajes de hostigamiento habría un motivo específico: “Esta persona argumenta que yo apoyé denuncias falsas contra una persona en un caso de alta notoriedad pública (…) que finalmente fue sancionada por la justicia”.
No obstante, Cretton aseguró desconocer el origen y mucho menos a la persona que habría enviado los supuestos mensajes.
La acusación tomó otro tono cuando el propio animador de televisión reveló que, además de él, su círculo cercano también es blanco de hostigamientos.
“Existe un acoso hacia mi familia, principalmente hacia mi mamá. Existe un acoso a amigos, a amigas, a personas con las que me relacionan o personas con las que me relaciono, de todo”, declaró.
En ese sentido, anunció que, si las comunicaciones no cesan, recurrirá a la justicia: “Si paras ahora, estoy dispuesto a perdonar también. Perdonar, soltar, tomarlo como una mala experiencia de la vida y seguimos ruta cada uno”.
De lo contrario, añadió, seguirá “hasta las últimas consecuencias”. “Voy a ser el más feliz de conocer tu cara”, cerró.