17/ 09/ 2026 21:20

Comienza juicio contra “Los Quilodrán”: Clan defraudó a Fonasa por más de $5.300 millones

Para la próxima semana se fijó el inicio del juicio contra “Los Quilodrán”, agrupación criminal que logró defraudar a Fonasa por más de 5.300 millones de pesos. La banda, a través de empresas y trabajadores que pedían licencias médicas confabulados con doctores, logró durante varios años engañar al sistema y hacerse de millonarios montos. Solo para el líder de la banda, la fiscalía oriente pide 20 años de cárcel.