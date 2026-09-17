Quién era el parapentista fallecido en trágico accidente en Iquique mientras ensayaba para Fiestas Patrias

La víctima era funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y perdió la vida tras chocar con la ladera de un cerro.

Un fatal accidente se registró este jueves pasado el mediodía en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, donde un deportista perdió la vida.

Felipe González, quien era conocido por sus descensos en paracaídas, chocó contra la ladera de un cerro cuando se dirigía a la zona costera tras lanzarse desde la comuna de Alto Hospicio.

La víctima estaba ensayando para una tradición que tenía en Fiestas Patrias, lanzarse en paracaídas y desplegar una bandera chilena.





¿Quién era el parapentista fallecido en Iquique?

En el programa Contigo En Directo se informó que Felipe González tenía 44 años y su fallecimiento se produjo mientras descendía en parapente en la modalidad de parakite, que se utiliza para obtener mayor velocidad y poder volar cerca del suelo.

Se agregó que González era conocido popularmente como Peze. Además, el deportista era funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).