Muere lactante que fue atropellada por su padre en La Florida

De acuerdo con Carabineros, el hombre fue a dejar a su hija y esposa a la casa de su suegra, sin embargo, al retirarse del lugar, “la menor se escapó por un costado”.

Una lactante de un año y cuatro meses murió en las últimas horas tras ser atropellada por su padre en la comuna de La Florida.

De acuerdo con la información de Carabineros, la tragedia se generó luego de que el padre de la víctima alcanzara con su vehículo a la menor tras dejarla en la casa de su suegra.

Qué se sabe de la muerte de la lactante en La Florida

Alrededor de las 16:00 horas del viernes, familiares de la menor la trasladaron hasta el Hospital de La Florida, donde llegó en riesgo vital, no obstante, cerca de las 21:00 horas se confirmó su fallecimiento.





De acuerdo lo detallado por el capitán Germán Pardo, subcomisario de la 61° Comisaría de La Florida, el padre de la menor llegó la casa de su suegra para dejar a su esposa e hija, sin embargo, “al retirarse no se percata de que la hija sigue a la madre y, al dar marcha al vehículo, lamentablemente la atropella“, consignó Radio Bío Bío.

Respecto del padre de la víctima, será la Fiscalía la encargada de determinar su situación una vez que concluya el trabajo investigativo encomendado a personal de la SIAT de Carabineros.