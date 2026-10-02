Lactante permanece en riesgo vital tras grave atropello en La Florida

El hecho es investigado por personal de la SIAT de Carabineros, mientras la menor de 1 año y cuatro meses permanece internada en el Hospital de La Florida.

Una lactante de un año y cuatro meses se encuentra en riesgo vital luego de ser atropellada accidentalmente por su padre durante la tarde de este viernes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba junto a su pareja dejando a la niña en la casa de su suegra.





Por causas que deberán ser establecidas, la menor se habría cruzado mientras su padre realizaba una maniobra con el vehículo , momento en que fue atropellada.

Producto de la gravedad de sus lesiones, la lactante fue trasladada hasta el Hospital de La Florida, donde permanece internada en riesgo vital.

Por el momento, los antecedentes del accidente quedaron en manos de la SIAT (Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito) de Carabineros.