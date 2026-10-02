¿Qué es el CyberMonday? Así funciona el evento de ofertas y compras online en Chile

La iniciativa de comercio electrónico, que este 2026 cumple 15 años desde que se inauguró en el país, cuenta actualmente con más de 500 marcas participantes y una innumerable cantidad de ofertas para los clientes.

CyberMonday 2026 volverá a estar disponible este 5 de octubre hasta el 7 del mismo mes, contando con una amplia gama de ofertas y descuentos de más de 500 marcas que participan de la iniciativa.

Los clientes interesados en adquirir productos y servicios podrán hacerlo directamente desde los sitios web de las empresas de comercio, a los que se puede acceder directamente desde Cyber.cl





¿Qué es el CyberMonday?

La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago en 2011, con el objetivo de fomentar las compras por internet en Chile y promover el comercio electrónico en colaboración con distintas marcas.

Con el paso de los años, cada vez más empresas se han sumado a esta propuesta de la asociación gremial. Actualmente, serán 528 los comercios que participarán del evento, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios.

En esta nueva versión del CyberMonday, los consumidores tendrán 72 horas para acceder a descuentos, promociones y ofertas especiales en las distintas categorías de forma online.

¿Cuáles son las marcas participantes del CyberMonday 2026?

La iniciativa tendrá 528 empresas participantes, las que estarán distribuidas en distintas categorías y rubros del comercio. Todas las marcas integrantes del evento se pueden ver acá.

La oferta contempla categorías como tecnología, vestuario, hogar, deportes, viajes, salud y belleza, alimentos, mascotas, muebles, inmobiliarias, seguros y servicios.