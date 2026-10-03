CyberMonday 2026: Cómo encontrar pasajes y viajes baratos

La próxima semana aerolíneas, agencias y hoteles tendrán importantes promociones y descuentos. Revisa cómo encontrar las mejores ofertas.

Si estás pensando en comprar pasajes o un paquete turístico, el CyberMonday 2026 puede ser una buena oportunidad, ya que entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre habrá novedades y descuentos para compras por internet.

Los viajes son una de las categorías más fuertes del evento: en la edición 2025, Turismo y viajes fue la segunda categoría con más ventas, con un 25% del total, según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Pero también hay que tener cuidado con las ofertas que parecen buenas y no lo son, sitios falsos y letra chica en la compra de paquetes vuelos.





Cómo encontrar pasajes y viajes baratos en el CyberMonday 2026

El CyberMonday 2026 se realiza entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre. Las marcas adheridas se agrupan en el sitio oficial Cyber.cl

En el sitio web oficial podrás revisar qué aerolíneas, agencias y hoteles participan oficialmente o ingresando directo en el enlace cyber.cl/cyber/marcas/viajes-y-turismo.

Antes de comprar un pasaje durante el Cyber, es importante prepararse con anticipación para saber si la oferta representa realmente un ahorro.

Por lo mismo, se recomienda:

Cotiza antes del Cyber y guarda el precio.

Busca con fechas flexibles.

Compara el precio final del pasaje.

Revisa las promociones bancarias.

Activa las alertas de tu banco.

Lo que debes revisar antes de pagar

Durante los tres días del evento, la regla es simple: compara el total, lee las condiciones y compra solo en sitios seguros .

Entra siempre por el sitio oficial o escribiendo la dirección. Llega a la tienda desde Cyber.cl o digitando tú mismo la URL, como recomienda el SERNAC.

En estos eventos aumentan los sitios clonados y las ofertas falsas en redes sociales, por lo que antes de realizar la compra se recomienda:

Fíjate en el precio final, con tasas incluidas: El precio “desde” de la portada muchas veces no incluye tasas de embarque, que pueden aumentar bastante el valor de un pasaje barato. Compara siempre el total que aparece al final del proceso de compra.

El precio “desde” de la portada muchas veces no incluye tasas de embarque, que pueden aumentar bastante el valor de un pasaje barato. Compara siempre el total que aparece al final del proceso de compra. Lee qué incluye la tarifa: Revisa si trae equipaje, si permite cambios y cuál es la política de devolución. Las tarifas más baratas suelen excluir la maleta, y agregarla después puede borrar el ahorro.

Revisa si trae equipaje, si permite cambios y cuál es la política de devolución. Las tarifas más baratas suelen excluir la maleta, y agregarla después puede borrar el ahorro. Compara contra tus pantallazos y decide: Si el precio es mejor que el que guardaste, no esperes al último día: las ofertas con cupos se agotan.

Si el precio es mejor que el que guardaste, no esperes al último día: las ofertas con cupos se agotan. Paga solo con medios seguros: Evita transferencias a cuentas personales y no ingreses datos desde enlaces que te lleguen por correo, SMS o redes sociales.

CyberMonday 2026: Trucos para encontrar el pasaje más barato

• Compara el precio final: El valor “desde” muchas veces no incluye tasas de embarque. Avanza en la compra hasta ver el total y compara ese número.

• Revisa la aerolínea y la agencia:Un mismo vuelo puede tener precios distintos según dónde lo compres. Cotiza en la aerolínea y en al menos una agencia adherida antes de decidir.

• Compara vuelo solo y paquete: Si además necesitas alojamiento, revisa si un paquete con vuelo y hotel sale más barato que comprar todo por separado.

• Lee la ventana de viaje: Fíjate en qué fechas se puede volar con la oferta. Una tarifa muy barata no sirve si no calza con tus vacaciones.

• Si el precio es bueno, decide rápido: Las ofertas con cupos se agotan. Si el total es menor al de tus pantallazos y las condiciones te sirven, no esperes al último día.

• Usa solo sitios seguros: Entra desde Cyber.cl o escribiendo tú mismo la dirección, que debe partir con “https://”. No compres desde enlaces que te lleguen por correo, SMS o redes sociales.