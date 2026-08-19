Rodrigo Núñez se refirió al rol que tuvo su representado como administrador de una de las sedes del dispensario que es investigado por eventual tráfico de drogas y lavado de activos.

Camilo Huerta quedó bajo arresto domiciliario total en el marco de la investigación de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, tras orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Minutos antes de que se decretase la medida cautelar contra su defendido, el abogado Rodrigo Núñez realizó un balance de la jornada de formalización y abordó la tesis de la Fiscalía en torno al uso de estos dispensarios y el rol del personal trainer.

“Sostenemos y con mayor fuerza que la responsabilidad de Camilo Huerta en todo esto es nula “, afirmó.





El rol de Huerta en el dispensario

Núñez también abordó la investigación sobre el eventual tráfico de drogas y lavado de activos mediante la distribución de marihuana en dispensarios medicinales.

“Escucharon al abogado del dispensario respecto de que hay una serie de normativas que autorizan en definitiva que el delito base de lo que se está investigando”, sostuvo.

En ese sentido el defensor afirmó que “dentro de todo eso, ni siquiera periféricamente se puede atribuir responsabilidad a Camilo“.

Sobre su rol como administrador de una de las sedes del dispensario, Ñúnez insistió a que el papel del Huerta se remitió a ser únicamente encargado del local: “É l efectivamente no es parte del directorio, no tiene plantaciones, no es proveedor” .

“Vamos al origen, vamos a la génesis de esto. Esto es normado, esto se puede en Chile, sí, bajo esta estructura, sí“, sostuvo el defensor del ex chico reality, sin embargo, apuntó que “el Ministerio Público podrá atribuir una relación, interpretación distinta fuera de la norma… Es un tema que se va a discutir más adelante”.