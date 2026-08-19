“Mala de adentro”: Coté López se llena de críticas tras supuesto quiebre de Luis Jiménez y Gala Caldirola

La influencer comenzó a recibir una serie de comentarios en su cuenta de Instagram tras la polémica que terminó en la ruptura amorosa de su exmarido y la modelo española.

Coté López fue blanco de las críticas en redes sociales luego de que se conociera el supuesto quiebre amoroso entre Luis Jiménez y Gala Caldirola.

Si bien ninguno de los involucrados se ha referido al tema, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta infidelidad del exfutbolista con la madre de sus hijos.

Según dieron a conocer en Plan Perfecto, el conflicto inició cuando la empresaria viajó hasta Qatar para llevar a su hijo menor, quien se iba a radicar junto a su padre y Gala Caldirola.





Allí habría ocurrido un supuesto encuentro que se sumaría a otro que habrían tenido en Santiago, por lo que al enterarse, la española habría decidido regresar junto a su hija a Chile.

Criticas a Coté López

Luego de que se conociera públicamente el quiebre y regreso de Gala Caldirola a Chile, el perfil de Instagram de Coté López comenzó a llenarse de comentarios y críticas apuntándola como la responsable del término de la relación de su ex.

Mientras algunos la cuestionaron por su viaje a Qatar donde se encontraba la pareja, otros lanzaron dardos por la actitud que habría tenido con la modelo española.

“Me rogó dos años para volver… (desubicada total) supéralo!!”, “¿contenta?”, “vo’ soy mala de adentro”, “logró lo que que quería parece, que Luis se pelee con Gala”, “y se las da de good vibes la envidiosa” y “más encima Galita le dejo flores de bienvenida en el hotel donde ella se quedó”, fueron algunas de las críticas que se repitieron.