19/ 08/ 2026 18:39

Tras reclamo de clientas: Video muestra ataque de turba contra personal de servicentro en La Cisterna

Dos clientas intentaban cargar combustible cuando un trabajador les pidió reubicar el vehículo porque la tapa del estanque quedó en el costado opuesto. La rutinaria instrucción desató su molesta y derivó en una discusión. Minutos después, en la bomba ubicada en Gran Avenida con Padre Hurtado, una decena de individuos llegaron con elementos cortantes y atacaron al personal. Tres resultaron con cortes en sus piernas, manos y antebrazos.