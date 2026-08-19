Judith Marín descartó “sesgo de género” en salidas de ministras: “Aquí se mide por los resultados”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género salió al paso del debate por los cambios de gabinete durante el gobierno, donde tres mujeres del gabinete han sido reemplazadas por hombres.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, salió al paso del debate por los cambios de gabinete durante el gobierno, donde tres mujeres del gabinete han sido reemplazadas por hombres.

Cabe recordar que el pasado 19 de mayo, ante las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steinert, asumieron sus cargos Claudio Alvarado y Martín Arrau, respectivamente.

Una situación similar ocurrió el 14 de agosto tras oficializarse la renuncia de la titular del Deporte, Natalia Duco, quien fue reemplazada por Francisco Riveros.

La defensa de Marín a cambios de gabinete

En entrevista con Radio Infinita, Marín defendió las decisiones del presidente José Antonio Kast y aseguró que “los cambios no se deben a un sesgo de género”.





“Cuando se realizan ese tipo de críticas, comentarios, también es reducir el trabajo que estamos realizando las ministras y es reducir el trabajo que estamos realizando como gobierno para las mujeres”, aseguró.

La secretaria de Estado sostuvo que “en cinco meses, tenemos tres leyes aprobadas y promulgadas que van a favor de las mujeres”.

Con lo anterior, Marín indicó que “ aquí se mide por los resultados y creo que en cinco meses tenemos avances significativos para las mujeres de Chile ; ese es nuestro compromiso como gobierno y creo que se debe medir por los resultados que tenemos”.

Al ser consultada por la permanencia de sólo ocho mujeres en el gobierno, Marín enfatizó que “estamos liderando proyectos y carteras sumamente importantes, creo que medirlo por un cambio de gabinete es reducir o minimizar los resultados que estamos teniendo en favor de las mujeres de Chile”.