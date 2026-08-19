De Los Prisioneros a The Last of Us: Gustavo Santaolalla revelará los secretos de su música en exclusiva masterclass en Chile

El reconocido compositor y productor argentino, responsable de la música de The Last of Us y ganador de dos premios Oscar, encabezará una clase magistral en el Teatro CA660. La actividad será moderada por Alfredo Lewin.

El músico, compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla realizará una masterclass en Chile titulada “La música como identidad y puente cultural”, instancia en la que abordará sus procesos creativos y su extensa trayectoria internacional.

La actividad se realizará el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, en Las Condes, y contará con Alfredo Lewin como moderador.

La clase magistral se desarrollará en el marco de la gira “Ronroco Tour” y tendrá un formato íntimo, en el que Santaolalla profundizará en la influencia de la identidad latinoamericana en su trabajo y en cómo esta se ha transformado en un lenguaje capaz de conectar con audiencias de distintas partes del mundo .

De Latinoamérica a The Last of Us

Uno de los puntos centrales de la masterclass será el ronroco, instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los charangos que se ha convertido en una pieza característica del sonido de Santaolalla.

El compositor abordará cómo incorporó este instrumento a su propuesta musical hasta transformarlo en un sonido reconocido mundialmente, especialmente gracias a su trabajo en The Last of Us.

La actividad está dirigida a músicos, estudiantes y profesionales vinculados al arte, pero también a seguidores de los videojuegos, la cultura geek y fanáticos de The Last of Us, además del público interesado en conocer los procesos detrás de la composición y producción musical.

Durante el encuentro, Santaolalla también compartirá experiencias y anécdotas de una carrera que se extiende por varias décadas y que incluye colaboraciones con importantes nombres de la música latinoamericana.

La trayectoria de Gustavo Santaolalla

A lo largo de su carrera, Santaolalla ha recibido 17 Latin Grammy, dos premios Grammy, dos BAFTA, un Golden Globe y dos premios Oscar consecutivos por su trabajo para el cine.

Además de ser el compositor de la banda sonora de The Last of Us, ha tenido un importante rol como productor dentro de la música latinoamericana, trabajando con distintos artistas y proyectos de la región, entre ellos Los Prisioneros.

La visita a Chile también contempla una presentación de su “Ronroco Tour” el domingo 23 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago.

¿Cuánto cuestan las entradas para la masterclass de Gustavo Santaolalla?

La masterclass se realizará el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro CA660, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

Las entradas tienen valores que van desde los $30.000 hasta los $60.000, dependiendo de la ubicación y sin considerar el cargo por servicio.

Además, estudiantes, personas de la tercera edad y beneficiarios de convenios podrán acceder a descuentos desde un 15%.

Las entradas se encuentran disponibles a través de CorpArtes y Ticketplus.