“Regocijándose”: Paula Pavic expone reacción de Marcelo Ríos tras detención de Camilo Huerta por presunto tráfico de drogas

Además, la empresaria lanzó potentes acusaciones respecto del actuar del extenista con los cinco hijos que tienen en común.

Este lunes, Paula Pavic rompió el silencio y reveló la reacción de Marcelo “Chino” Ríos, tras la detención de su actual pareja, Camilo Huerta, por presunto tráfico de drogas.

La empresaria tiene cinco hijos con el extenista, los cuales vivieron con Camilo en el último tiempo, tanto en Chile como en Estados Unidos, donde se encontraba el modelo cuando se emitió la orden de detención.





¿Qué dijo Marcelo “Chino” Ríos?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, la periodista Fanny Mazuela conversó con Paula sobre la reacción que tuvo Marcelo al enterarse de la detención.

Al respecto, Pavic comentó: “Yo no hablo con Marcelo hace mucho rato y me imagino que debe estar regocijándose con todo esto”.

En esa misma línea, mencionó que Ríos “les mandó a ellos (sus hijos) la noticia metiéndoles cosas en la cabeza, pero yo no me puedo hacer cargo de eso tampoco”.

Finalmente, Paula recalcó que todavía se encuentra en una relación sentimental con Camilo Huerta, pero no puede volver a Chile para acompañarlo, puesto que se encuentra con sus hijos en Estados Unidos.