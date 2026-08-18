Sin CAE, pero con becas e intercambio: Wisin crea la Universidad del Perreo (UDP)

El reconocido reggaetonero anunció que su nueva institución superior y de excelencia académica, se dedicará al estudio, preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica.

Este martes y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores, Wisin (Juan Luis Morera), exintegrante del exitoso dúo Wisin & Yandel, anunció la creación de la Universidad del Perreo.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver como nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios“, se indicó a través de un comunicado.

“Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP)“, agregó W.

Wisin también señaló que la misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. La sede estará en Cayey, Puerto Rico, municipio natal del artista y donde el lema es “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”.





¿Cómo matricularse en la Universidad del Perreo?

A través de su página web, la naciente institución tiene una cuenta regresiva donde señala que faltan 15 días para la apertura oficial.

Además, tiene habilitado una preadmisión, donde los interesados pueden reservar un lugar en la primera promoción. Ahí, se deben llenar los campos requeridos (nombre, celular y correo electrónico) y enviar los datos.

¿Qué se puede estudiar en la Universidad del Perreo?

La nueva institución aún no ha revelado una malla curricular, pero adelantó que se apoyará en tres pilares.

Docencia

Cátedras de ritmo aplicado

Historia del reguetón

Epistemología del flow

Investigación

Centros de estudios avanzados en cadencia, dewbow y cultura urbana

Extensión